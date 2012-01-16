〔香港个股〕瑞安房地产三年期坡元债券息率8%,融资2.25亿坡元--IFR

路透1月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国地产开发商--瑞安房地产(0272.HK)上周四晚为其坡元债券定价,该三年债利率为8%,融资2.25亿元坡元（1.75亿美元）。

该公司的资产为中国内地的房地产开发项目。公司计划将所筹款项用於资本支出以及为并购和项目开发提供资金。

认购规模约达3亿坡元,有38个客户参与,令其规模从最初1.5亿元坡元起步,终加码至2.25亿元坡元。该券慷慨的收益率吸引大部分为私人银行的投资者参与,据悉回扣高达75个基点。新加坡投资者认购了此案的65%，香港投资者则占其中的35%。

对手银行大肆议论这笔8%利率的三年期债券，并暗示成本可能太高。8%的利率在新加坡债市中从未出现过。

但以坡元借贷能给瑞安节省大笔成本。以美元融资来看，以坡元计8%的利率相当於以美元计8.5%的利率,比中国房地产企业碧桂园(2007.HK)所发行2015年1月到期债券在上周五早盘的交易水平14%还低550个基点。

碧桂园评级为Ba3／BB-（穆迪／标普），而瑞安房地产没有评级。

与瑞安的待偿人民币债券收益率水平相比，此次定价也颇为令人惊喜。换算成人民币的话，此次在新加坡发行的债券利率约是8.75%，比定价时公司待偿人民币债券10.5%的收益率低175个基点。

渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为此案全球协调行，并与法巴(BNPP.PA)、德意志银行(DBKGn.DE)和瑞银UBSN.VX一并担任联席协办行和簿记管理行。

此债将经由瑞安房地产子公司Shui On Development（Singapore）发行，并由瑞安房地产作担保。(完)

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