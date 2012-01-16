〔香港个股〕中国海外咨询港元贷款再融资事宜,价码超300基点--IFR

路透1月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)正向有往来关系的银行咨询港元贷款再融资事宜。

据称含全部费用在内的价码超过300个基点，不过因交易仍在初步阶段，故规模和期限尚未决定。

上述价格较该公司去年6月完成的62亿港元（7.9亿美元）五年期俱乐部贷款高出62%，当时含全部费用在内的价码约为185个基点。

此次融资料用於偿还2007年8月签署的35亿港元五年期贷款。当时该笔俱乐部贷款是由11家银行组成的财团经办，平均年限为4.775年，含全部费用的价码是38.6个基点，利率为香港银行间拆借利率（Hibor）上浮32个基点。(完)

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