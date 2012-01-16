〔香港个股〕中国海外咨询港元贷款再融资事宜,价码超300基点--IFR

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透1月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)正向有往来关系的银行咨询港元贷款再融资事宜。
据称含全部费用在内的价码超过300个基点，不过因交易仍在初步阶段，故规模和期限尚未决定。
上述价格较该公司去年6月完成的62亿港元（7.9亿美元）五年期俱乐部贷款高出62%，当时含全部费用在内的价码约为185个基点。
此次融资料用於偿还2007年8月签署的35亿港元五年期贷款。当时该笔俱乐部贷款是由11家银行组成的财团经办，平均年限为4.775年，含全部费用的价码是38.6个基点，利率为香港银行间拆借利率（Hibor）上浮32个基点。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。