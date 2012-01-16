〔中国金融〕去年四季度理财产品发行量环比降5.4%,受政策打压--报载

路透北京1月16日电---普益财富发布银行理财能力排名报告称,受监管政策打压,2011年第四季度银行超短期产品发行量剧减,理财产品发行量环比减少5.4%,发行规模增长亦稍有放缓.

金融时报周一报导援引报告显示,2011年四季度共有97家商业银行发行银行理财产品5,551款,发行数量较三季度减少5.4%;发行规模约为3.14万亿元人民币.国有和股份制银行理财能力综合与单项排名继续位居行业前列.

统计并显示,2011年全年发行的个人银行理财产品规模约达16.49万亿元.

自2011年9月底银监会下发《进一步加强商业银行理财业务风险管理有关问题的通知》,禁止以高息揽存的方式调节监管指标後,11月初,银监会再次强调严禁通过发行短期理财产品变相高息揽储,规避监管要求,进行监管套利.

在理财能力综合排名方面,报告称,去年四季度排名前三位的银行依次是招商银行(600036.SS)(3968.HK)、深圳发展银行(000001.SZ)和中国银行(601988.SS)(3988.HK).同期,浦发银行(600000.SS)则被挤出前十.

同时,排名第四至第十名的银行依次是工商银行(601398.SS)(1398.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、北京银行(601169.SS)、恒生银行、光大银行(601818.SS)和农业银行(601288.SS)(1288.HK).(完)