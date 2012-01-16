〔中国金融〕去年四季度理财产品发行量环比降5.4%,受政策打压--报载

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透北京1月16日电---普益财富发布银行理财能力排名报告称,受监管政策打压,2011年第四季度银行超短期产品发行量剧减,理财产品发行量环比减少5.4%,发行规模增长亦稍有放缓.
金融时报周一报导援引报告显示,2011年四季度共有97家商业银行发行银行理财产品5,551款,发行数量较三季度减少5.4%;发行规模约为3.14万亿元人民币.国有和股份制银行理财能力综合与单项排名继续位居行业前列.
统计并显示,2011年全年发行的个人银行理财产品规模约达16.49万亿元.
自2011年9月底银监会下发《进一步加强商业银行理财业务风险管理有关问题的通知》,禁止以高息揽存的方式调节监管指标後,11月初,银监会再次强调严禁通过发行短期理财产品变相高息揽储,规避监管要求,进行监管套利.
在理财能力综合排名方面,报告称,去年四季度排名前三位的银行依次是招商银行(600036.SS)(3968.HK)、深圳发展银行(000001.SZ)和中国银行(601988.SS)(3988.HK).同期,浦发银行(600000.SS)则被挤出前十.
同时,排名第四至第十名的银行依次是工商银行(601398.SS)(1398.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、北京银行(601169.SS)、恒生银行、光大银行(601818.SS)和农业银行(601288.SS)(1288.HK).(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
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