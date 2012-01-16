欧洲经济指标预测--1月16日-1月23日****

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透1月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月16日(一)
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.7%
(较上年同期) +3.2% +4.9%
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.8%
(较上年同期) -2.9% -2.4%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +3.7% +3.7%
1月17日(二)
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.2%
(较上年同期) +4.2% +4.8%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.2%
(较上年同期) +4.7% +5.2%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.2%
(较上年同期) +4.8% +5.3%
1000 欧元区HICP(较前月) 12月终值 +0.4% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
核心HICP(较上月) +0.4% 持平
(较上年同期) +1.7% +2.0%
1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 负50.0 负53.8
现况指数 正24.0 正26.8
1月18日(三)
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差2.17
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差10.77
0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 增加1 增加0.3
按照ILO计算的失业率 11月 8.3% 8.3%
0930 英国平均周薪(含津贴) 11月 +2.0% +2.0%
平均周薪(未计入津贴) +1.9% +1.8%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 负72.0
1月19-20日
0001 英国Nationwide消费者信心指数 12月 -- 40.0
1月19日(四)
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 11月 持平 盈余17
经季节调整经常账(亿欧元) 盈余13 赤字75
净投资流动(亿欧元) -- 流出321
1月20日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +4.6% +5.2%
0900 意大利工业订单(较前月) 11月 -- -4.8%
(较上年同期) -- -1.6%
0900 意大利工业销售(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.1%
0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.6% -0.4%
(较上年同期) +2.4% +0.7%
--------------------------------1月23日当周----------------------------------
1月23日(一)
0745 法国企业景气指数 1月 -- 94
(完)
--编译 张涛;审校 吴云凌
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