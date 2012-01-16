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市场报道 | 2012年 1月 16日 星期一 08:44 BJT

****欧洲经济指标预测--1月16日-1月23日****

路透1月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月16日当周----------------------------------

1月16日(一)

0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.7%

(较上年同期) +3.2% +4.9%

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.8%

(较上年同期) -2.9% -2.4%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +3.7% +3.7%

1月17日(二)

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.2%

(较上年同期) +4.2% +4.8%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.2%

(较上年同期) +4.7% +5.2%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.2%

(较上年同期) +4.8% +5.3%

1000 欧元区HICP(较前月) 12月终值 +0.4% +0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

核心HICP(较上月) +0.4% 持平

(较上年同期) +1.7% +2.0%

1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 负50.0 负53.8

现况指数 正24.0 正26.8

1月18日(三)

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差2.17

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差10.77

0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 增加1 增加0.3

按照ILO计算的失业率 11月 8.3% 8.3%

0930 英国平均周薪(含津贴) 11月 +2.0% +2.0%

平均周薪(未计入津贴) +1.9% +1.8%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 负72.0

1月19-20日

0001 英国Nationwide消费者信心指数 12月 -- 40.0

1月19日(四)

0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 11月 持平 盈余17

经季节调整经常账(亿欧元) 盈余13 赤字75

净投资流动(亿欧元) -- 流出321

1月20日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +4.6% +5.2%

0900 意大利工业订单(较前月) 11月 -- -4.8%

(较上年同期) -- -1.6%

0900 意大利工业销售(较前月) 11月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.1%

0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.6% -0.4%

(较上年同期) +2.4% +0.7%

--------------------------------1月23日当周----------------------------------

1月23日(一)

0745 法国企业景气指数 1月 -- 94

(完)

--编译 张涛;审校 吴云凌

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