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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 08:22 BJT

〔日本股市〕盘初下跌1.4%,此前标普下调九个欧元区国家的评级

路透东京1月16日电---日本股市日经指数周一盘初下跌1.4%,此前评级机构标准普尔将法国"AAA"的评级下调,并下调其他八个欧元区国家的债信评级.

日经指数.N225报8,379.66点,回落至8,468点附近的移动均线下方.该指数周五收在该技术水准上方.

东证股价指数.TOPX跌1.4%,报724.61点.(完)

--编译 杜明霞;审校 张若琪

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