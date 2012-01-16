〔日本股市〕盘初下跌1.4%,此前标普下调九个欧元区国家的评级

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透东京1月16日电---日本股市日经指数周一盘初下跌1.4%,此前评级机构标准普尔将法国"AAA"的评级下调,并下调其他八个欧元区国家的债信评级.
日经指数.N225报8,379.66点,回落至8,468点附近的移动均线下方.该指数周五收在该技术水准上方.
东证股价指数.TOPX跌1.4%,报724.61点.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
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路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。