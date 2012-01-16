《即时观点》日本11月核心机械订单较前月跳升14.8%,增幅远超预估

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘和出口需求
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅收高，交易商称，因技术性买盘和对美国玉米有新的出口需求。
路透东京1月16日电---日本11月核心机械订单较前月跳升14.8%,出现三个月来首次上升,且增幅远大於预估.不过由於欧洲债务问题和日圆升值,企业可能控制资本支出.
关键点:
--日本11月核心机械订单较上月成长14.8%,分析师预估中值为成长6.0%.
--和上年同期相比,11月核心订单成长12.5%,市场预估中值为增加4.4%.
--12月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长1.3%,预估中值为上升1.2%.
--12月国内企业物价指数较前月增长0.1%,预估中值为下滑0.1%.
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅收高，交易商称，因技术性买盘和对美国玉米有新的出口需求。
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。