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货币新闻 | 2012年 1月 16日 星期一 08:30 BJT

《即时观点》日本11月核心机械订单较前月跳升14.8%,增幅远超预估

路透东京1月16日电---日本11月核心机械订单较前月跳升14.8%,出现三个月来首次上升,且增幅远大於预估.不过由於欧洲债务问题和日圆升值,企业可能控制资本支出.

关键点:

--日本11月核心机械订单较上月成长14.8%,分析师预估中值为成长6.0%.

--和上年同期相比,11月核心订单成长12.5%,市场预估中值为增加4.4%.

--12月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长1.3%,预估中值为上升1.2%.

--12月国内企业物价指数较前月增长0.1%,预估中值为下滑0.1%.

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