版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 08:47 BJT

〔中股业绩〕长江电力去年实现净利77.28亿元,同比降6.05%--业绩快报

路透上海1月16日电---中国最大的水电企业--长江电力股份有限公司(600900.SS)周一公布业绩快报,2011年公司实现净利77.28亿元人民币,同比下降6.05%.

业绩快报显示,去年公司实现营业收入207.62亿元,同比减少5.11%,基本每股收益0.4683元,上年为0.4985元.

长江电力上周五收报6.35元,过去一个月微跌0.63%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐