〔中股业绩〕长江电力去年实现净利77.28亿元,同比降6.05%--业绩快报

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透上海1月16日电---中国最大的水电企业--长江电力股份有限公司(600900.SS)周一公布业绩快报,2011年公司实现净利77.28亿元人民币,同比下降6.05%.
业绩快报显示,去年公司实现营业收入207.62亿元,同比减少5.11%,基本每股收益0.4683元,上年为0.4985元.
长江电力上周五收报6.35元,过去一个月微跌0.63%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 乔艳红
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
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