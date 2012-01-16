《中国股市盘前看点》--1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国公布去年全年FDI数据
--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克讲话
**宏观经济和政策面**
--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌表示,如果不发生全球性金融危机且国内房地产市场大体稳定,2012年经济增速预计为8.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅预计将回落至4.6%.
--国务院发展研究中心副主任刘世锦表示,中国经济在未来5-10年时间或由高速增长转为中速增长.
--新华社引述国家发改委副主任张晓强表示,今年中国出口形势比较严峻,初步确定的外贸进出口预期目标为增长10%左右.[ID:nCN1338286]
--证监会主席助理吴利军表示,初步统计显示,在2011年参与新股申购账户中,专业机构投资者上半年亏损,下半年转为盈利,但这种盈利是短时期的,很可能今年再次陷入亏损.[ID:nCN1338702]
**重点行业和公司**
--国家信息中心首席经济师兼经济预测部主任范剑平指出,目前房地产行业在国民经济中所占比例过高,已影响到了经济结构调整,未来政府对房地产行业的调整政策趋向中长期化;不过他认为今年房价暴跌的可能性不大.
--长江电力(600900.SS)业绩快报显示,2011年实现净利润77.28亿元人民币,同比下滑6.05%.基本每股收益0.47元.[ID:nCN1338760]
--中国水电(601669.SS)预计,2011年度营业收入同比增长10%-15%.净利润同比增20%-30%.
--证监会公告称,审核通过人民网股份有限公司首次公开发行(IPO)申请.[ID:nCN1338284]
**海外动向**
--美国股市上周五收跌,结束四日连涨,之前有报导称,标准普尔将调降数个欧元区国家的评级.道琼工业指数收跌48.96点,或0.39%,至12,422.06点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC在10日均线2,216点处有支撑.(完)
--整理 冉莹; 审校 乔艳红
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。