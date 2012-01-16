《中国股市盘前看点》--1月16日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国公布去年全年FDI数据

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克讲话

**宏观经济和政策面**

--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌表示,如果不发生全球性金融危机且国内房地产市场大体稳定,2012年经济增速预计为8.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅预计将回落至4.6%.

--国务院发展研究中心副主任刘世锦表示,中国经济在未来5-10年时间或由高速增长转为中速增长.

--新华社引述国家发改委副主任张晓强表示,今年中国出口形势比较严峻,初步确定的外贸进出口预期目标为增长10%左右.[ID:nCN1338286]

--证监会主席助理吴利军表示,初步统计显示,在2011年参与新股申购账户中,专业机构投资者上半年亏损,下半年转为盈利,但这种盈利是短时期的,很可能今年再次陷入亏损.[ID:nCN1338702]

**重点行业和公司**

--国家信息中心首席经济师兼经济预测部主任范剑平指出,目前房地产行业在国民经济中所占比例过高,已影响到了经济结构调整,未来政府对房地产行业的调整政策趋向中长期化;不过他认为今年房价暴跌的可能性不大.

--长江电力(600900.SS)业绩快报显示,2011年实现净利润77.28亿元人民币,同比下滑6.05%.基本每股收益0.47元.[ID:nCN1338760]

--中国水电(601669.SS)预计,2011年度营业收入同比增长10%-15%.净利润同比增20%-30%.

--证监会公告称,审核通过人民网股份有限公司首次公开发行(IPO)申请.[ID:nCN1338284]

**海外动向**

--美国股市上周五收跌,结束四日连涨,之前有报导称,标准普尔将调降数个欧元区国家的评级.道琼工业指数收跌48.96点,或0.39%,至12,422.06点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC在10日均线2,216点处有支撑.(完)

--整理 冉莹; 审校 乔艳红

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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