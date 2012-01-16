〔中国电力〕去年全社会用电量同比增11.7%,逼近4.7万亿千瓦时--能源局

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透北京1月16日电---中国国家能源局周末公布数据显示,2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%.
据此测算,中国12月全社会用电量为4,093亿千瓦时,为8月来最高,同比增长近13%.而11月同比增速为9.91%.
能源局数据并显示,2011年全社会用电量中,第一产业1,015亿千瓦时,第二产业35,185亿千瓦时,第三产业5,082亿千瓦时,城乡居民生活5,646亿千瓦时.
此外,全年发电新增设备容量接近9,000万千瓦,其中,水电1,225万千瓦,火电5,886万千瓦,核电109万千瓦,风电1,600万千瓦.
中国2010年和2009年的全社会用电量增速分别为14.56%和5.96%;分别与当年国内生产总值(GDP)10.4%和9.2%的增速相呼应,用电量增速被认为反映经济走势的重要指标.
中国2011年第四季GDP将於本周二公布,路透综合22家机构预测中值结果显示,GDP将放缓至8.7%,之前第三季度为9.1%. (完)
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--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
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