〔中国电力〕去年全社会用电量同比增11.7%,逼近4.7万亿千瓦时--能源局

据此测算,中国12月全社会用电量为4,093亿千瓦时,为8月来最高,同比增长近13%.而11月同比增速为9.91%.

中国2010年和2009年的全社会用电量增速分别为14.56%和5.96%;分别与当年国内生产总值(GDP)10.4%和9.2%的增速相呼应,用电量增速被认为反映经济走势的重要指标.