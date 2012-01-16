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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 09:00 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月16日-1月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月16日(一)

巴黎--法国标售BTF国库券(1350).

1月17日(二)

东京--日本标售30年期公债(0130)及一年期贴现国库券(0120).

马德里--西班牙标售12个月和18个月期公债(0940).

华盛顿--美国标售13周和26周期国库券(1630).

渥太华--加拿大标售65亿加元98天期、25亿加元182天期与25亿加元364天期国库券.

雅典--希腊标售12.5亿欧元三个月期国库券.

1月18日(三)

东京--日本标售三个月期贴现国库券(0120).

法兰克福--德国标售40亿欧元、票息0.25%、2013年12月13日到期的两年期公债(0700).

里斯本--葡萄牙标售20-25亿欧元三个月期、六个月期和11个月期国库券.

华盛顿--美国标售四周期国库券(1630).

1月19日(四)

东京--日本标售五年期公债(0130).

马德里--西班牙标售债券.

巴黎--法国标售65-80亿欧元两年期BTAN、三年期BTAN和四年期BTAN债券(0950).

巴黎--法国标售10-15亿欧元四年期BTANi、10年期OATei及30年期OATei债券.(1050).

华盛顿--美国标售10年期通膨保值债券(TIPS)(1800).

伦敦--英国标售40亿英镑、票息4.00%、2016年到期的公债.

1月20日(五)

东京--日本标售约两个月期贴现国库券(0120).

伦敦--英国标售国库券.

1月23日(一)

巴黎--法国标售BTF国库券(1350).

法兰克福--德国标售30亿欧元一年期Bubill债券(0700).

华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券(1630).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 程琳

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