伊朗警告阿拉伯邻国勿增产支持制裁

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰1月15日电---伊朗周日警告称，当前伊朗原油遭国际禁运，若海湾阿拉伯邻国增加石油产出弥补缺口，他们将要承担後果。
中国国务院总理温家宝访问沙特，以获取更多该国蕴藏丰富的油气资源；英国也表示，相信犹豫不决的欧盟将很快禁止进口伊朗石油。种种情况表明，伊朗拒绝停止核活动，其被孤立状况日益深化。
伊朗石油的主要进口国一直不情愿对该国石油实施禁运，他们担心，在当前全球深陷债务与赤字危机影响以及失业率高企的背景下，此举会导致油价飙升。
但国际原子能机构报告称，伊朗似乎已经着手设计原子弹，这引发了制裁伊朗石油的强劲势头。
美国总统奥巴马近期签署了一项法案，禁止美国金融体系的任何机构与伊朗央行进行交易。伊朗央行负责结算该国的石油收入。
伊朗驻石油输出国组织（OPEC）代表Mohammad Ali Khatibi称，对於海湾阿拉伯石油出口邻国的任何弥补伊朗原油缺口的行为，伊朗政府都会将其视为不友好之举。
“倘若（这些国家）开绿灯取代伊朗石油，那麽他们将是该地区所发生事件的主要罪人，包括霍尔木兹海峡，”Khatibi对Sharq日报表示。
“我们的阿拉伯邻国不应与这些（美国和欧洲）投机者为伍……这些措施不会被视为友好行为，”他说。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
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