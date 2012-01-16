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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 08:39 BJT

〔全球金市〕金价微跌,标普调降欧元区多国评级引发投资者忧虑

路透新加坡1月16日电---现货金周一下跌,延续上日跌势,因评级机构标准普尔调降欧元区多个国家主权债信评级,引发投资人担心该地区遏制债务危机的能力.

0018GMT,现货金XAU=下跌0.3%,报每盎司1,634.94美元,上周五下跌0.7%.金价回到关键阻力位200日移动均线切入位1,637.89美元下方.

美国期金GCcv1升0.3%至1,636.10美元.

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