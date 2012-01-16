〔全球金市〕金价微跌,标普调降欧元区多国评级引发投资者忧虑

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透新加坡1月16日电---现货金周一下跌,延续上日跌势,因评级机构标准普尔调降欧元区多个国家主权债信评级,引发投资人担心该地区遏制债务危机的能力.
0018GMT,现货金XAU=下跌0.3%,报每盎司1,634.94美元,上周五下跌0.7%.金价回到关键阻力位200日移动均线切入位1,637.89美元下方.
美国期金GCcv1升0.3%至1,636.10美元.
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。