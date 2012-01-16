〔全球汇市〕投机客最近一周增持美元多仓,欧元净空仓创新高--CFTC

路透纽约1月13日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,同时对欧元的空头押注升至纪录高位.

1月10日止当周,美元净多头仓位增至174.3亿美元,前一周净多头仓位为157.1亿美元.

在此同时,欧元净空头仓位增至创纪录的155,195口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

1月10日当周 1月3日当周

多头仓位 76,671 72,986

空头仓位 17,014 16,505

净仓位 59,657 56,481

欧元(125,000欧元为1口)

1月10日当周 1月3日当周

多头仓位 29,770 40,441

空头仓位 184,965 179,350

净仓位 -155,195 -138,909

英镑(62,500英镑为1口)

1月10日当周 1月3日当周

多头仓位 24,044 27,832

空头仓位 59,897 59,731

净仓位 -35,853 -31,899

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

1月10日当周 1月3日当周

多头仓位 5,112 3,787

空头仓位 17,209 16,142

净仓位 -12,097 -12,355

加元(100,000加元为1口)

1月10日当周 1月3日当周

多头仓位 23,039 27,665

空头仓位 51,688 51,036

净仓位 -28,649 -23,371

澳元(100,000澳元为1口)

1月10日当周 1月3日当周

多头仓位 78,721 70,268

空头仓位 25,195 23,731

净仓位 53,526 46,537

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

1月10日当周 1月3日当周

多头仓位 10,658 7,857

空头仓位 5,629 5,421

净仓位 5,029 2,436

(完)

--编译 徐文焰;审校 侯向明

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]