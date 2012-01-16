〔全球汇市〕投机客最近一周增持美元多仓,欧元净空仓创新高--CFTC

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透纽约1月13日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,同时对欧元的空头押注升至纪录高位.
1月10日止当周,美元净多头仓位增至174.3亿美元,前一周净多头仓位为157.1亿美元.
在此同时,欧元净空头仓位增至创纪录的155,195口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月10日当周 1月3日当周
多头仓位 76,671 72,986
空头仓位 17,014 16,505
净仓位 59,657 56,481
欧元(125,000欧元为1口)
1月10日当周 1月3日当周
多头仓位 29,770 40,441
空头仓位 184,965 179,350
净仓位 -155,195 -138,909
英镑(62,500英镑为1口)
1月10日当周 1月3日当周
多头仓位 24,044 27,832
空头仓位 59,897 59,731
净仓位 -35,853 -31,899
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月10日当周 1月3日当周
多头仓位 5,112 3,787
空头仓位 17,209 16,142
净仓位 -12,097 -12,355
加元(100,000加元为1口)
1月10日当周 1月3日当周
多头仓位 23,039 27,665
空头仓位 51,688 51,036
净仓位 -28,649 -23,371
澳元(100,000澳元为1口)
1月10日当周 1月3日当周
多头仓位 78,721 70,268
空头仓位 25,195 23,731
净仓位 53,526 46,537
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
1月10日当周 1月3日当周
多头仓位 10,658 7,857
空头仓位 5,629 5,421
净仓位 5,029 2,436
(完)
--编译 徐文焰;审校 侯向明
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