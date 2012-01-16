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财经报道 | 2012年 1月 16日 星期一 09:15 BJT

〔中国房地产〕去年四季度住宅地价环比零增长,谨慎预期将蔓延--国土部

路透北京1月16日电---中国城市地价动态监测系统周日发布最新统计数据显示,2011年第四季度,全国各业用地价格增速深度回调,住宅地价环比呈现零增长.

由国土资源部土地利用管理司、中国土地勘测规划院编制的该报告并称,土地市场深受宏观经济环境及调控政策影响,预计今年一季度,土地市场谨慎预期仍将蔓延,城市住宅地价增速或将进一步下降.

新华社援引该报告称,2011年第四季度,全国各用途平均地价增速持续放缓,商服、住宅、工业地价环比增速连续三个季度回调,同比增速连续两个季度回调.其中,受房地产调控政策的间接影响,全国住宅平均地价环比零增长.

报告认为,2012年世界经济增长持续放缓,国内经济下行和物价上涨压力并存,在经济增速适度回落过程中,稳增长、调结构政策执行力度将进一步加强.

去年第四季度,全国主要监测城市地价总体水平为3,049元人民币/平方米,商服、住宅、工业 地价分别为5,654元/平方米、4,518元/平方米和652元/平方米.

同期,长三角、珠三角和环 渤海三大重点监测区域的商服、住宅、工业地价环比、同比增速均呈放缓趋势,除环渤海外,各业地价在不同区域均有负增长现象出现.

国土部此前数据显示,去年第三季度,全国105个主要监测城市地价总体水平为3,040元/平方米,同比增长8.4%,环比增长1.3%.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴

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