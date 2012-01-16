〔中国房地产〕去年四季度住宅地价环比零增长,谨慎预期将蔓延--国土部

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透北京1月16日电---中国城市地价动态监测系统周日发布最新统计数据显示,2011年第四季度,全国各业用地价格增速深度回调,住宅地价环比呈现零增长.
由国土资源部土地利用管理司、中国土地勘测规划院编制的该报告并称,土地市场深受宏观经济环境及调控政策影响,预计今年一季度,土地市场谨慎预期仍将蔓延,城市住宅地价增速或将进一步下降.
新华社援引该报告称,2011年第四季度,全国各用途平均地价增速持续放缓,商服、住宅、工业地价环比增速连续三个季度回调,同比增速连续两个季度回调.其中,受房地产调控政策的间接影响,全国住宅平均地价环比零增长.
报告认为,2012年世界经济增长持续放缓,国内经济下行和物价上涨压力并存,在经济增速适度回落过程中,稳增长、调结构政策执行力度将进一步加强.
去年第四季度,全国主要监测城市地价总体水平为3,049元人民币/平方米,商服、住宅、工业 地价分别为5,654元/平方米、4,518元/平方米和652元/平方米.
同期,长三角、珠三角和环 渤海三大重点监测区域的商服、住宅、工业地价环比、同比增速均呈放缓趋势,除环渤海外,各业地价在不同区域均有负增长现象出现.
国土部此前数据显示,去年第三季度,全国105个主要监测城市地价总体水平为3,040元/平方米,同比增长8.4%,环比增长1.3%.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
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