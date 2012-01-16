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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 09:07 BJT

《中国重要政经日程》--1月16日

=============================近日重要政经日程==========================

1/17

*--10时,国新办就2011年国民经济运行情况举行新闻发布会.

*--2012年跨境人民币业务高峰论坛在北京举行.

2/4(六)

--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.

2/16(四)

--2012中国碳排放交易国际峰会在上海举行,至17日.

2/23(四)

--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六

--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五

2/25(六)

*--2012全球宏观经济预测春季年会在北京举行.

3/1(四)

--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.

4/13(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

4/23(一)

*--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 尹嫄婷

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