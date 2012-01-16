《中国重要政经日程》--1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
=============================近日重要政经日程==========================
1/17
*--10时,国新办就2011年国民经济运行情况举行新闻发布会.
*--2012年跨境人民币业务高峰论坛在北京举行.
2/4(六)
--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.
2/16(四)
--2012中国碳排放交易国际峰会在上海举行,至17日.
2/23(四)
--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六
--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五
2/25(六)
*--2012全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
3/1(四)
--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/23(一)
*--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。