《中国债券市场每日交易备忘》--1月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国天原集团( 002386.SZ )8亿元人民币三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 甘肃公路航空旅游投资集团25亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 甘肃公路航空旅游投资集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 江苏华东有色3亿元五年期中票1282013,票面利率6.71% 珠江啤酒( 002461.SZ )2.5亿元三年期中票1282014,票面利率6.63% 招商局集团20亿元七年期中票1282015,票面利率4.85% 物产中大( 600704.SS )3亿元一年期短期融资券041255002,票面利率6.73% 亚邦投资控股集团3亿元一年期短融041262001,票面利率8.98% 三菱商事(中国)有限公司5亿元一年期短融041253002,票面利率6.73% 江苏交通控股22亿元一年期短融041251002,票面利率5.03% 国家电网30亿元三个月期超短期融资券011206001,票面利率4.20% 国家电网70亿元九个月期超短融011206002,票面利率4.40% 广西交投集团15亿元一年期短融041256001,票面利率5.76% ============================================================================== 三、缴款: 淮南市产业发展投资公司9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180199,票面利率8.49% 财政部280亿元一年期固息国债120001,票面利率2.78% 国开行200亿元10年期固息债120201,票面利率3.85% 甘肃农垦集团8亿元七年期投资人选择权企业债(5+2)1280001,票面利率6.50% 广西铁路投资集团5亿元一年期短融 福建能源集团6亿元一年期短融 南京江宁区自来水总公司2亿元一年期短融 广安爱众( 600979.SS )2亿元一年期短融 天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融 申能集团15亿元一年期短融 四川铁路投资集团20亿元五年期中票1282016,票面利率5.71% 中国石化( 600028.SS )( 0386.HK )50亿元九个月期超短融011203001,票面利率4.38% ============================================================================== 四、还本付息: 中国石油( 0857.HK )( 601857.SS )150亿元三年期中票0982002到期兑付,票面利率2.70% 桂林旅游( 000978.SZ )2.5亿元一年期短融1181013到期兑付,票面利率4.65% 晶科能源( JKS.N )3亿元一年期短融1181014到期兑付,票面利率5.28% 大众公用( 600635.SS )6亿元九个月期短融1181181到期兑付,票面利率4.75% 国开行150亿元153天期贴现金融债110245到期兑付,参考收益率4.1494% 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票0982004付息,票面利率3.90% 陕西有色金属集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082002付息,基本利差2.05% 国开行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110202付息,基本利差0.66% 国开行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110223付息,基本利差0.75% 陕西电子5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180013付息,票面利率5.00% 江淮汽车集团10亿元三年期中票1182008付息,票面利率5.19% 农发行120亿元五年期固息债080402付息,票面利率4.99% 重庆渝隆资产10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098002付息,票面利率7.08% 广东广晟资产15亿元五年期中票0982003付息,票面利率4.67% 山西焦煤集团14亿元五年期中票0982005付息,票面利率3.98% 国开行4亿美元三年期浮息(6个月LIBOR基准)境内美元债1002019付息,基本利差0.90% 乌鲁木齐城投25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080003付息,票面利率6.50% 国开行150亿元五年期固息债080202付息,票面利率4.93% 农发行167.7亿元五年期固息债090401付息,票面利率1.95% 农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090410付息,基本利差0.40% 铁道部150亿元五年期中期票据0982006付息,票面利率2.58% 铁道部50亿元10年期中票0982007付息,票面利率3.95% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --第一财经日报周一报导,中国国家外汇管理局局长易纲在日前的全国外汇管理工作会上 指出,当前外汇收支的运行态势可能延续一段时间,2012年全年外汇资金总体保持净流入,但 流入总量将大大低於过去几年的平均水平.[ID:nCN1338692] --中国证监会主席助理吴利军日前表示,投资股票一定要看公司基本面和发展潜力,新股 未必都能赚钱.中小散户投资者潜心寻找二级市场上有潜力的蓝筹股进行投资,可能更为稳妥. [ID:nCN1338702] 国家统计局1/17召开国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资 (2011年1-11月24.5%) 社会消费品零售总额 (2011年11月17.3%) 工业增加值 (2011年11月12.4%) 房地产投资和销售情况月度报告 1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 周晓峰/曹巍浩; 审校 边竞