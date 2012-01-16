《中国债券市场每日交易备忘》--1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国天原集团(002386.SZ)8亿元人民币三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 甘肃公路航空旅游投资集团25亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 甘肃公路航空旅游投资集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 江苏华东有色3亿元五年期中票1282013,票面利率6.71% 珠江啤酒(002461.SZ)2.5亿元三年期中票1282014,票面利率6.63% 招商局集团20亿元七年期中票1282015,票面利率4.85% 物产中大(600704.SS)3亿元一年期短期融资券041255002,票面利率6.73% 亚邦投资控股集团3亿元一年期短融041262001,票面利率8.98% 三菱商事(中国)有限公司5亿元一年期短融041253002,票面利率6.73% 江苏交通控股22亿元一年期短融041251002,票面利率5.03% 国家电网30亿元三个月期超短期融资券011206001,票面利率4.20% 国家电网70亿元九个月期超短融011206002,票面利率4.40% 广西交投集团15亿元一年期短融041256001,票面利率5.76% ============================================================================== 三、缴款: 淮南市产业发展投资公司9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180199,票面利率8.49% 财政部280亿元一年期固息国债120001,票面利率2.78% 国开行200亿元10年期固息债120201,票面利率3.85% 甘肃农垦集团8亿元七年期投资人选择权企业债(5+2)1280001,票面利率6.50% 广西铁路投资集团5亿元一年期短融 福建能源集团6亿元一年期短融 南京江宁区自来水总公司2亿元一年期短融 广安爱众(600979.SS)2亿元一年期短融 天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融 申能集团15亿元一年期短融 四川铁路投资集团20亿元五年期中票1282016,票面利率5.71% 中国石化(600028.SS)(0386.HK)50亿元九个月期超短融011203001,票面利率4.38% ============================================================================== 四、还本付息: 中国石油(0857.HK)(601857.SS)150亿元三年期中票0982002到期兑付,票面利率2.70% 桂林旅游(000978.SZ)2.5亿元一年期短融1181013到期兑付,票面利率4.65% 晶科能源(JKS.N)3亿元一年期短融1181014到期兑付,票面利率5.28% 大众公用(600635.SS)6亿元九个月期短融1181181到期兑付,票面利率4.75% 国开行150亿元153天期贴现金融债110245到期兑付,参考收益率4.1494% 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票0982004付息,票面利率3.90% 陕西有色金属集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082002付息,基本利差2.05% 国开行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110202付息,基本利差0.66% 国开行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110223付息,基本利差0.75% 陕西电子5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180013付息,票面利率5.00% 江淮汽车集团10亿元三年期中票1182008付息,票面利率5.19% 农发行120亿元五年期固息债080402付息,票面利率4.99% 重庆渝隆资产10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098002付息,票面利率7.08% 广东广晟资产15亿元五年期中票0982003付息,票面利率4.67% 山西焦煤集团14亿元五年期中票0982005付息,票面利率3.98% 国开行4亿美元三年期浮息(6个月LIBOR基准)境内美元债1002019付息,基本利差0.90% 乌鲁木齐城投25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080003付息,票面利率6.50% 国开行150亿元五年期固息债080202付息,票面利率4.93% 农发行167.7亿元五年期固息债090401付息,票面利率1.95% 农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090410付息,基本利差0.40% 铁道部150亿元五年期中期票据0982006付息,票面利率2.58% 铁道部50亿元10年期中票0982007付息,票面利率3.95% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --第一财经日报周一报导,中国国家外汇管理局局长易纲在日前的全国外汇管理工作会上 指出,当前外汇收支的运行态势可能延续一段时间,2012年全年外汇资金总体保持净流入,但 流入总量将大大低於过去几年的平均水平.[ID:nCN1338692] --中国证监会主席助理吴利军日前表示,投资股票一定要看公司基本面和发展潜力,新股 未必都能赚钱.中小散户投资者潜心寻找二级市场上有潜力的蓝筹股进行投资,可能更为稳妥. [ID:nCN1338702] 国家统计局1/17召开国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资 (2011年1-11月24.5%) 社会消费品零售总额 (2011年11月17.3%) 工业增加值 (2011年11月12.4%) 房地产投资和销售情况月度报告 1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 周晓峰/曹巍浩; 审校 边竞
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。