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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 08:50 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国天原集团(002386.SZ)8亿元人民币三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
  甘肃公路航空旅游投资集团25亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
  甘肃公路航空旅游投资集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
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  二、新债上市:   

  江苏华东有色3亿元五年期中票1282013,票面利率6.71%
  珠江啤酒(002461.SZ)2.5亿元三年期中票1282014,票面利率6.63%
  招商局集团20亿元七年期中票1282015,票面利率4.85%
  物产中大(600704.SS)3亿元一年期短期融资券041255002,票面利率6.73%
  亚邦投资控股集团3亿元一年期短融041262001,票面利率8.98%
  三菱商事(中国)有限公司5亿元一年期短融041253002,票面利率6.73%
  江苏交通控股22亿元一年期短融041251002,票面利率5.03%
  国家电网30亿元三个月期超短期融资券011206001,票面利率4.20%
  国家电网70亿元九个月期超短融011206002,票面利率4.40%  
  广西交投集团15亿元一年期短融041256001,票面利率5.76%
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  三、缴款:

  淮南市产业发展投资公司9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180199,票面利率8.49%
  财政部280亿元一年期固息国债120001,票面利率2.78%
  国开行200亿元10年期固息债120201,票面利率3.85%
  甘肃农垦集团8亿元七年期投资人选择权企业债(5+2)1280001,票面利率6.50%
  广西铁路投资集团5亿元一年期短融
  福建能源集团6亿元一年期短融
  南京江宁区自来水总公司2亿元一年期短融
  广安爱众(600979.SS)2亿元一年期短融
  天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融
  申能集团15亿元一年期短融
  四川铁路投资集团20亿元五年期中票1282016,票面利率5.71%
  中国石化(600028.SS)(0386.HK)50亿元九个月期超短融011203001,票面利率4.38%  
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  四、还本付息:

  中国石油(0857.HK)(601857.SS)150亿元三年期中票0982002到期兑付,票面利率2.70%
  桂林旅游(000978.SZ)2.5亿元一年期短融1181013到期兑付,票面利率4.65%
  晶科能源(JKS.N)3亿元一年期短融1181014到期兑付,票面利率5.28%
  大众公用(600635.SS)6亿元九个月期短融1181181到期兑付,票面利率4.75%
  国开行150亿元153天期贴现金融债110245到期兑付,参考收益率4.1494%
  北京基础设施投资公司20亿元五年期中票0982004付息,票面利率3.90%
  陕西有色金属集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082002付息,基本利差2.05%
  国开行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110202付息,基本利差0.66%
  国开行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110223付息,基本利差0.75%
  陕西电子5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180013付息,票面利率5.00%
  江淮汽车集团10亿元三年期中票1182008付息,票面利率5.19%
  农发行120亿元五年期固息债080402付息,票面利率4.99%
  重庆渝隆资产10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098002付息,票面利率7.08%
  广东广晟资产15亿元五年期中票0982003付息,票面利率4.67%
  山西焦煤集团14亿元五年期中票0982005付息,票面利率3.98%
  国开行4亿美元三年期浮息(6个月LIBOR基准)境内美元债1002019付息,基本利差0.90%
  乌鲁木齐城投25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080003付息,票面利率6.50%
  国开行150亿元五年期固息债080202付息,票面利率4.93%
  农发行167.7亿元五年期固息债090401付息,票面利率1.95%
  农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090410付息,基本利差0.40%
  铁道部150亿元五年期中期票据0982006付息,票面利率2.58%
  铁道部50亿元10年期中票0982007付息,票面利率3.95%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

   --第一财经日报周一报导,中国国家外汇管理局局长易纲在日前的全国外汇管理工作会上
指出,当前外汇收支的运行态势可能延续一段时间,2012年全年外汇资金总体保持净流入,但
流入总量将大大低於过去几年的平均水平.[ID:nCN1338692]
   --中国证监会主席助理吴利军日前表示,投资股票一定要看公司基本面和发展潜力,新股
未必都能赚钱.中小散户投资者潜心寻找二级市场上有潜力的蓝筹股进行投资,可能更为稳妥.
[ID:nCN1338702] 

  国家统计局1/17召开国民经济运行情况新闻发布会   
                  其中:    固定资产投资                      (2011年1-11月24.5%) 
                           社会消费品零售总额                (2011年11月17.3%) 
                           工业增加值                        (2011年11月12.4%) 
                           房地产投资和销售情况月度报告      
            1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
  ==============================================================================(完)

  --整理 周晓峰/曹巍浩; 审校 边竞

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