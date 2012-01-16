《中国基金发行日程表》--1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *融通四季添利 融通基金 工商银行 交通银行、海通证券等 1/16-2/24 (募集份额上限为20亿份,不包括利息折算的份额) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 中国银行、中信建投等 1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 亚洲机会股票基金(QDII) 国联安信心增长 国联安 中信银行 工商银行、国泰君安等 1/11-2/17 定期开放债券基金 泰信保本混合基金 泰信基金 中信银行 工商银行、平安证券等 1/9-2/17 (募集规模上限为9亿元人民币,包括募集期利息) 诺德双翼分级 诺德基金 华夏银行 建设银行、国泰君安等 1/9-2/10 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 债券基金(封闭期三年)(LOF) 光大保德信行业 光大保德信 农业银行 工商银行、招商证券等 1/4-2/10 轮动股票基金 上投摩根健康 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2011/12/19-1/20 品质生活股票基金 招商优势企业 招商基金 中国银行 招商银行、申银万国等 2011/12/14-1/20 灵活配置混合基金 睿智中证500 工银瑞信 中国银行 中国银行、光大证券等 2011/12/26-1/18 指数分级基金 信诚沪深300 信诚基金 建设银行 安信证券、渤海证券等 2011/12/21-1/18 指数分级基金 长城久兆中小板 长城基金 建设银行 农业银行、中信建投等 2011/12/19-1/17 300指数分级基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 冉莹; 审校 黄凯
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。