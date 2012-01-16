版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 09:08 BJT

〔中国个股〕中国水电去年净利增长20-30%,海外业务贡献明显--业绩预告

路透北京1月16日电---中国水利水电建设股份有限公司(601669.SS)周一公布业绩预告,预计公司2011年度营业收入同比增长10%-15%,归属於母公司的净利润料增长20%-30%.

业绩预告指出预增原因为,期内公司经营规模稳定增长,综合毛利率稳步提升,特别是海外业务的利润贡献增长明显.

中国水电2010年实现营业收入1,014.94亿元人民币,归属於母公司净利润为29.11亿元.

中国水电上周五收报4.08元,过去一个月下跌2.86%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐