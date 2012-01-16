〔中国个股〕中国水电去年净利增长20-30%,海外业务贡献明显--业绩预告

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透北京1月16日电---中国水利水电建设股份有限公司(601669.SS)周一公布业绩预告,预计公司2011年度营业收入同比增长10%-15%,归属於母公司的净利润料增长20%-30%.
业绩预告指出预增原因为,期内公司经营规模稳定增长,综合毛利率稳步提升,特别是海外业务的利润贡献增长明显.
中国水电2010年实现营业收入1,014.94亿元人民币,归属於母公司净利润为29.11亿元.
中国水电上周五收报4.08元,过去一个月下跌2.86%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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