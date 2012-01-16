〔中东情势〕伊朗警告,若阿拉伯国家支持对其石油制裁将要承担後果

路透德黑兰1月15日电---伊朗周日向海湾阿拉伯邻国发出警告称,倘若他们提高石油产量以替代正面临国际禁运的伊朗石油,他们将承担其後果.

中国总理访问沙特(沙乌地)阿拉伯寻求获得更多油气资源,以及英国表示,相信曾犹豫不决的欧盟将很快禁止从伊朗进口石油.这表明伊朗政府因拒绝停止核活动而面临进一步孤立.

伊朗石油的主要买家--一些亚洲国家的领导人开始造访中东,寻求从阿拉伯国家获得替代石油供应.欧洲买家暗示,若欧盟禁令生效,他们也将更加依赖阿拉伯产油国.

伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表Mohammad Ali Khatibi指出,若相邻的海湾阿拉伯石油出口国填补伊朗原油缺口,德黑兰会将其视作不友好的行动.

沙特石油部长欧那密周六表示,沙特准备应对并有能力满足任何石油需求上升的情况.他没有直接指向对伊朗的制裁.沙特是全球头号石油出口国,也是OPEC国家中唯一拥有大量闲置产能的国家.(完)