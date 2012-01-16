〔中东情势〕伊朗警告,若阿拉伯国家支持对其石油制裁将要承担後果

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透德黑兰1月15日电---伊朗周日向海湾阿拉伯邻国发出警告称,倘若他们提高石油产量以替代正面临国际禁运的伊朗石油,他们将承担其後果.
中国总理访问沙特(沙乌地)阿拉伯寻求获得更多油气资源,以及英国表示,相信曾犹豫不决的欧盟将很快禁止从伊朗进口石油.这表明伊朗政府因拒绝停止核活动而面临进一步孤立.
伊朗石油的主要买家--一些亚洲国家的领导人开始造访中东,寻求从阿拉伯国家获得替代石油供应.欧洲买家暗示,若欧盟禁令生效,他们也将更加依赖阿拉伯产油国.
伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表Mohammad Ali Khatibi指出,若相邻的海湾阿拉伯石油出口国填补伊朗原油缺口,德黑兰会将其视作不友好的行动.
沙特石油部长欧那密周六表示,沙特准备应对并有能力满足任何石油需求上升的情况.他没有直接指向对伊朗的制裁.沙特是全球头号石油出口国,也是OPEC国家中唯一拥有大量闲置产能的国家.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。