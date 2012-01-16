〔欧元区经济〕欧洲央行将竭尽所能稳定形势--管委诺沃特尼(更新版)

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路透维也纳1月15日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周日表示,欧洲央行将竭尽所能稳定形势.上周债信评级机构标准普尔大规模调降多个欧元区国家的信用评级.

他在奥地利电视节目讨论中称,认为意大利评级被调降两个级距"幅度很大",并表示标普此举使欧元区债务危机的形势十分敏感.

"对於欧洲央行来说,我们将竭尽所能来平稳(形势).我们已经额外注入流动性,我认为整体形势在一定程度上得到平复非常重要."他说.

诺沃特尼表示,他认为标普将奥地利评等下调一个级距,不会对该国借贷成本产生太大影响,因为近来另两家评级机构仍保持着对该国的AAA评级.他还表示,在周日时看到的一份高盛报告也有相同结论.

"在我看来,标普降评举动的危险之处是就欧洲层面上而言的."他说.

诺沃特尼称,他已与标准普尔就评级调降一事进行了对话,并认为标普行动反映出了该机构对欧洲如何解决债务危机问题的担心.

"他们对我们在欧洲运作的整个体系抱有怀疑,即我们透过(财政)整合举措以及欧洲央行(ECB)的严苛政策以取得进步."

标准普尔将奥地利评等下调一个级距至AA+,展望为负面.

诺沃特尼指出,避免欧洲陷入久拖不决的债务周期非常重要.(完)