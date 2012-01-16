〔美国金融〕纽约联储寻找抵押贷款支持债券买家

标题新闻：美国财长努钦告诉IMF总裁拉加德，他期待IMF就汇率政策提供“坦率公正”的分析
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路透纽约1月13日电---在与一潜在买家接触後,纽约联邦储备银行将测试一种新策略,争取为困顿的抵押贷款支持债券卖出最好价格.
据称上述潜在买家就是高盛(GS.N).受该买家的兴趣推动,纽约联储在未来一周料尝试出售约70亿美元抵押贷款支持证券,这是该联储2008年救援美国国际集团(AIG)(AIG.N)时买入的资产.
这些证券是由次级房贷作抵押,属於Maiden Lane II投资组合的一部分.纽约联储一直在伺机出售这些资产,但进展并不顺利.
不过目前情况有所改变,这些证券现在看来还是颇具吸引力的.
据知情人士的消息以及华尔街日报周五报导称,高盛最近就Maiden Lane接触了纽约联储.高盛和纽约联储代表均拒绝置评.
有了高盛的竞标,纽约联储亦将所要标售的债券名单发给几家华尔街大银行,以便後者在非公开情况下接触潜在买家.一名知情人士称,这次Maiden Lane II资产出售有望"不会拖低市场".(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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