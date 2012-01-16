〔日本经济〕央行总裁称日本银行业没有融资问题,欧洲是首要风险(更新版)

(新增细节)

* 日本经济将暂时停滞,随後将会恢复温和复苏--白川方明

* 日本金融体系总体而言仍然稳定--白川方明

* 资本支出增加,民间消费稳固

路透东京1月16日电---日本央行总裁白川方明表示,该国银行不存在融资困难,尽管全球金融市场形势紧张,但他警告称,必须警惕欧债危机的影响.

白川方明还重申央行的评估,即由於全球经济减缓以及日圆升值,日本经济将暂时停滞,之後会恢复温和复苏.

"欧洲主权债问题仍是最大的风险,可能不仅冲击欧洲经济,而且通过金融市场波动会影响到全球经济,"他在央行地区分支主管季度会议上发表讲话称.

"日本金融机构在获得资金方面不存任何问题,但我们必需继续密切关注日本金融体系所面临的风险,比如欧债危机带来的影响,"白川方明称.

他还补充道,资本支出呈现温和增长的趋势,民间消费形势良好,但企业信心的改善放缓.

日本央行上月维持货币政策不变,但调降经济评估,并承认经济成长将暂时停滞,直到今年春季.

该央行料将在下周的议息会议上维持政策不变,除非欧债危机令市场震荡并激发日圆再出现一波升值.

但熟悉央行想法的消息人士透露,预计日本央行将调降截至3月底财年以及下一财年的经济预估,因为企业面感受到全球需求减缓的影响.(完)