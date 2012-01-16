美国和以色列推迟联合军演,否认与伊朗局势有关

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷1月15日电---美国和以色列将联合军事演习推迟到下半年，但两国的消息人士均否认此举是为避免与伊朗的紧张关系升级。

美以这次空防军演名为“"Austere Challenge 12”，预计会是这两个盟友间进行的最大规模军演。这两个国家定期举行联合军演。

美国国防部称，此次联合军演原定春季举行，目前被押後到下半年进行。

以色列媒体最初报导称，联合军演因预算紧张取消。但一些学者揣测，真正原因是担心制造与伊朗的进一步摩擦。

一位美国官员否认与伊朗关系紧张是原因之一，以色列方面的一位安全消息人士称是出於後勤问题。这两位消息人士均不愿透露姓名。

以色列的这位消息人士称，“此事（推迟军演）受诸多因素影响，主要是後勤因素，但并非大家所说的原因（与伊朗关系紧张）。”

美国国防部发言人柯比（John Kirby）试图淡化此事，称例行军演推迟很是普遍。（完）