美国和以色列推迟联合军演,否认与伊朗局势有关

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷1月15日电---美国和以色列将联合军事演习推迟到下半年，但两国的消息人士均否认此举是为避免与伊朗的紧张关系升级。
美以这次空防军演名为“"Austere Challenge 12”，预计会是这两个盟友间进行的最大规模军演。这两个国家定期举行联合军演。
美国国防部称，此次联合军演原定春季举行，目前被押後到下半年进行。
以色列媒体最初报导称，联合军演因预算紧张取消。但一些学者揣测，真正原因是担心制造与伊朗的进一步摩擦。
一位美国官员否认与伊朗关系紧张是原因之一，以色列方面的一位安全消息人士称是出於後勤问题。这两位消息人士均不愿透露姓名。
以色列的这位消息人士称，“此事（推迟军演）受诸多因素影响，主要是後勤因素，但并非大家所说的原因（与伊朗关系紧张）。”
美国国防部发言人柯比（John Kirby）试图淡化此事，称例行军演推迟很是普遍。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：王燕焜
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