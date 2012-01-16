〔国际政经〕温家宝敦促沙特对中国投资开放油气资源

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透北京1月15日电---据媒体周日报导,中国总理温家宝敦促沙特对中国投资开放其庞大的油气资源.当前伊朗与西方紧张关系升级,伊朗对中国的原油出口亦令人关注.
沙特是中国最大的石油供应国,保障能源安全是温家宝此次出访沙特的重要内容之一.这也部分反映出,中国担忧围绕伊朗核问题的紧张局势和制裁可能干扰其与伊朗的关系.
"中沙都处於发展的重要阶段,加强务实合作前景广阔,"据新华社报导温家宝周六对沙特王储纳伊夫(Nayef)表示.纳伊夫也是沙特政府的一名高级官员.
"双方要共同努力,扩大原油、天然气贸易和上下游合作,"温家宝在谈及参与开采与加工原油与天然气时表示.
新华社的报导未提及双方就伊朗问题交换看法.伊朗对中国的原油出口面临美国最新制裁行动带来的压力.美国的制裁威胁尤其令中国感到不安,因为中国是伊朗石油的最大买家,而伊朗对於中国是仅次于沙特和安哥拉的第三大石油供应国.(完)
--编译 李春喜;审校 张涛
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
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