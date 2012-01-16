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货币新闻 | 2012年 1月 16日 星期一 09:42 BJT

〔中国公开市场〕启动14天逆回购需求申报,周二和周四操作--业内人士

路透上海1月16日电---四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.

华东一银行人士称,"(逆回购期限)14天,分别是17和19号(周二和周四)放(款)."

央行此前公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[ID:nCN1323714]

1月22日-1月28日为中国传统春节假期.(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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