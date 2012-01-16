(重发)〔中国经济〕2012年保持平稳较快发展仍有较多有利条件--统计局长

(重发以跟上红条)

路透北京1月16日电---中国国家统计局局长马建堂周一称,中国经济基本面没有根本变化,2012年保持平稳较快发展仍有较多有利条件,财政和货币政策调控仍有一定空间.

中国政府网刊登马建堂署名文章并称,中国实现物价稳定的基础并不牢固,物价走势还存在反弹的可能,物价上涨的中长期压力仍然不容忽视.

"国内要素成本上升局面短期内难以改变,输入性通胀压力仍然较大...宏观经济政策对物价上涨仍需要保持足够的警惕."马建堂称.

他指出,2011年中国保持9%左右的经济增速"来之不易".短期来看,内需增长仍然稳健;固定资产投资有望继续保持较快增长.

中国2011年三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平;12月CPI同比上涨4.1%,为2010年9月以来最低水平;去年全年CPI同比则上涨5.4%.[ID:nCN1333970](完)