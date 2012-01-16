〔欧元区金融〕EFSF可通过增加担保或降低放款能力维持AAA评级

路透布鲁塞尔1月15日电---欧元区高层官员称,若欧元区余下的AAA级国家提高对欧洲金融稳定机构(EFSF)的担保份额,或降低EFSF放贷能力,则该欧元区抒困基金将可保住标准普尔给予的AAA评级.

此前,欧元区九个国家的主权债信评级被标准普尔调降,法国和奥地利均失去AAA评级,这让担保EFSF债券发行的AAA评级国家还剩四个.[ID:nCN1338332]

得益於欧元区国家的担保,EFSF实际放贷能力为4,400亿欧元.

由於EFSF创建之时欧元区17国中仅有六国拥有AAA级别的最高评级,故评级机构要求担保金额高於实际放贷能力,为7,800亿欧元.

上述官员称,法国和奥地利失去AAA评级,意味着若无改动,EFSF放贷能力将减少1,800亿欧元--即法国和奥地利担保的金额.

EFSF已向爱尔兰和葡萄牙承诺437亿欧元金援计划,因此减少1,800亿欧元放款能力,意味着用於满足第二轮希腊救助计划,以欧元区未来所需的资金只剩2,163亿.

欧元区官员称,三大评级机构仅一家采取降评行动不足为虑,因EFSF仍有穆迪和惠誉授予的最高评级.

但欧元区财长周五发表联合声明称,决心"寻找维持EFSF的AAA评级的选项".

一位对EFSF颇有见地的欧元区高级官员认为,"如果EFSF股东(欧元区国家)决心维护EFSF的AAA评级,可以透过两种办法实现."

其一,调整EFSF框架协议,让德国、荷兰、芬兰和卢森堡这四个余下的AAA评级国家增加担保金额,弥补奥地利和法国留下的缺口.

这种调整需征得上述国家议会批准,而考虑到德国和芬兰公众反对,此办法面临很大困难.

"可以预见,从政治层面讲这个方法肯定是最难的,"这位官员说道.

其并表示,第二个选择就是提高EFSF现金缓冲,并允许放贷能力缩减1,800亿欧元.

但他认为,标普周五调降数个欧元区国家评级,对EFSF的运作及其与投资者关系的影响可能有限.

"重要的是还有两家评级机构仍对EFSF维持AAA评级,对投资者来讲这很重要,"这位官员说,目前很多投资者更加信赖内部评级机构,而非外部机构.

这位官员还表示,EFSF担保国被降评不大会直接影响到其杠杆化使用资金的能力.

比如,EFSF可以想办法吸引民间或公共投资者与其组建联合投资基金,一起买入欧元区债券,规定最初损失由EFSF承担.

未来一周EFSF将标售15亿欧元的六个月债券,这位官员认为标售不会碰到任何问题,因为这是短期融资.(完)