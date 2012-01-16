〔法国经济〕总统萨科齐称只要协力实施经济改革,法国可以克服危机

路透法国昂布瓦斯1月15日电---法国总统萨科齐周日表示,只要其准备齐心协力进行经济改革,法国就能够克服债务危机.标普周五调降法国AAA债信评等.

萨科齐表示,未来一周在与工会领袖及雇主进行协商之後,他将在本月底宣布改革计划,并希望迅速予以实施.

"我要告诉(法国人民)我们需要赶紧采取的重要决定,"他在法国现行宪法之父米歇尔·德勃雷100周年诞辰发表讲话时说."如果我们有实施改革的共同意愿和力量,就可以克服危机."

萨科齐周三将与工会领袖和雇主展开协商.

对标普调降法国评等,萨科齐在讲话中没有直接回应,但周末反对党社会党人士批评称,被调降评等的是他的政策,而非法国.(完)