《中国报摘》--其他报纸重要消息1月16日(II)

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
**经济参考报**
--一位接近国家发改委人士透露,国家要求北京等七个开展碳排放权交易试点的省市,在2013年底前启动碳交易市场,如果上述试点被证明有效,将扩大试点区域范围,增加试点企业数量.
--中金公司一份针对房地产信托专题分析报告显示,2012年预计房地产信托到期规模2,234亿元,总还款额约2,500亿元;2013年预计到期规模2,816亿元,总还款额约3,100亿元.业内人士表示,针对单个地产项目或低资质开发商的信托产品可能率先出现兑付风险,但房地产信托多为流动性风险,兑付风险总体可控.
**东方早报**
--中国汽车流通协会副会长于元渤表示,目前国内汽车保有量为已经突破1亿辆.庞大的保有量带来了後市场商机,今年汽车後市场规模可达4,900亿元人民币,而到2016年将突破7,000亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 杨淑祯
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路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。