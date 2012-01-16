《中国报摘》--其他报纸重要消息1月16日(II)

**经济参考报**

--一位接近国家发改委人士透露,国家要求北京等七个开展碳排放权交易试点的省市,在2013年底前启动碳交易市场,如果上述试点被证明有效,将扩大试点区域范围,增加试点企业数量.

--中金公司一份针对房地产信托专题分析报告显示,2012年预计房地产信托到期规模2,234亿元,总还款额约2,500亿元;2013年预计到期规模2,816亿元,总还款额约3,100亿元.业内人士表示,针对单个地产项目或低资质开发商的信托产品可能率先出现兑付风险,但房地产信托多为流动性风险,兑付风险总体可控.

**东方早报**

--中国汽车流通协会副会长于元渤表示,目前国内汽车保有量为已经突破1亿辆.庞大的保有量带来了後市场商机,今年汽车後市场规模可达4,900亿元人民币,而到2016年将突破7,000亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 杨淑祯

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