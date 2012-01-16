《新兴市场重要经济事件预告》--1月16日-1月23日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
(除特别说明,均为GMT时间)
1月16日(一)
新加坡--新加坡财政部长尚达曼在政策研究院(Institute of Policy Studies)会议上发表演讲.
1月17日(二)
香港--2012年亚洲金融论坛(至1月17日).第一日发言人包括--印尼财长Agus Martowardojo、日本财务省财务官中尾武彦和越南副财长Truong Chi Trung.
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议.
维也纳--中东欧论坛.首日演讲嘉宾包括:欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼(0740)、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev(0800)、哈萨克斯坦央行总裁Grigoriy Aleksandrovich Marchenko(0915)和拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(1455).
巴黎--OECD发表智利经济调查报告.
布鲁塞尔--欧盟执委会将对匈牙利央行立法和其他立法的合法性做出裁定.
1月18日(三)
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最後一日).
维也纳--中东欧论坛.第二日演讲嘉宾包括:拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(0830)、匈牙利央行总裁Andras Simor(0830)和捷克央行总裁Miroslav Singer(0930).
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行货币政策委员会会议.
1月19日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(至1月20日).
阿布扎比--在欧元体系与海湾阿拉伯央行研讨会後,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和阿拉伯联合大公国(阿联酋)央行总裁Sultan Nasser al-Suweidi举行新闻发布会(1200).
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议.
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
里加--拉脱维亚央行理事会会议.
1月20日(五)
墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(最後一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.
布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将与匈牙利救助谈判负责人Tamas Fellegi会面(1220GMT)
1月22日(日)
马斯喀特--阿曼央行将组织第一届伊斯兰金融与银行业会议(至1月24日).
1月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行将公布利率决定.
亚的斯亚贝巴--非盟--第23届常驻代表委员会会议(至1月24日).
巴黎--第四届拉丁美洲和加勒比国际经济论坛.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 张荻
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