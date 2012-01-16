〔中国公开市场〕央行启动14天逆回购需求申报,意为节前资金面减压(更新版)

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* 央行启动14天逆回购需求申报--消息

* 周二和周四进行逆回购招标--消息

* 节日备付压力大,央行兑现逆回购为市场注资

路透上海1月16日电---中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.

"(逆回购期限)14天,分别是17和19号(周二和周四)放(款)",华东一银行人士称.

有两名消息人士均指出,逆回购报需求的标书显示,此次公开招标的逆回购将於周二、周四起息和放款,但尚不清楚央行将进行利率招标还是数量招标.

"开盘一小时,都没什麽人出钱,但也没很多人借钱,就知道大家可能都去找央行了,"华南一银行交易员称.

虑及春节前金融机构普遍流动性紧张,以及长假期间旺盛的提现需要,中国央行公开市场暂停春节前央票发行,并逾10年来首次宣布将就逆回购操作进行公开招标,令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低.[ID:nCN1323856]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种加权平均价CN7DRP=CFXS周一早盘报5.4250%,较上日加权均价4.8975%跳升近53个基点(bp);14天品种加权均价CN14DRP=CFXS报6.2668%,叫上日的6.1147%涨约15bp.

央行此前公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.(完)