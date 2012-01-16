《外汇动态》美元/韩元上涨,关注与现代重工股票交易相关的资金流

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
0149GMT---美元/韩元KRW=KFTC上涨,此前标准普尔下调欧元区一系列国家的主权债券评级,不过涨势有限,因人们预计外资购买韩国现代重工(009540.KS)股票的交易将给市场带来美元供应. 上周,韩国的KCC(002380.KS)出售6,972亿韩元(约合6.0721亿美元)的现代重工股票. 证券交易所公布的数据显示,外资周五买进6,045亿韩元韩国股票,仅略低於今年截至周四购买的6,690亿韩元. 交易商称,该数据表明,外资购买了大多数现代重工股票,但部分交易商补充道,与此交易相关的美元/韩元卖盘可能少於市场预期. "资金流入期望增强对空头头寸的偏好,这将为美元/韩元升至1,160提供空间.但我将在1,160附近逢高抛售,因为我们可能看到(美元卖盘)干预,"一外资银行驻首尔交易员称. 美元/韩元上涨0.5%,至1,154.6.(完) --编译 许娜;审校 张涛
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路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。