《外汇动态》美元/韩元上涨,关注与现代重工股票交易相关的资金流

0149GMT---美元/韩元KRW=KFTC上涨,此前标准普尔下调欧元区一系列国家的主权债券评级,不过涨势有限,因人们预计外资购买韩国现代重工(009540.KS)股票的交易将给市场带来美元供应. 上周,韩国的KCC(002380.KS)出售6,972亿韩元(约合6.0721亿美元)的现代重工股票. 证券交易所公布的数据显示,外资周五买进6,045亿韩元韩国股票,仅略低於今年截至周四购买的6,690亿韩元. 交易商称,该数据表明,外资购买了大多数现代重工股票,但部分交易商补充道,与此交易相关的美元/韩元卖盘可能少於市场预期. "资金流入期望增强对空头头寸的偏好,这将为美元/韩元升至1,160提供空间.但我将在1,160附近逢高抛售,因为我们可能看到(美元卖盘)干预,"一外资银行驻首尔交易员称. 美元/韩元上涨0.5%,至1,154.6.(完) --编译 许娜;审校 张涛