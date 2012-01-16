〔中国经济〕基本面没有根本变化,中长期物价压力不容忽视--统计局(更新版)

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* 2011年保持9%左右的增速"来之不易"--统计局局长

* 2012年经济平稳较快发展有利条件较多

* 中长期物价上涨压力不容忽视

* 财政政策和货币政策仍有一定空间

路透北京1月16日电---中国国家统计局局长马建堂称,2011年中国经济保持9%左右的增速来之不易,经济基本面没有根本变化,2012年保持平稳较快发展仍有较多有利条件,财政和货币政策调控仍有一定空间.

中国政府网刊登马建堂在求是杂志的署名文章并称,中国实现物价稳定的基础并不牢固,物价走势还存在反弹的可能,物价上涨的中长期压力仍然不容忽视.

"要切实把握好宏观调控的'度',在预调微调中做到松紧有度...宏观经济政策对物价上涨仍需要保持足够的警惕."马建堂称.

他指出,国内要素成本上升局面短期内难以改变,输入性通胀压力仍然较大,实现物价稳定的基础并不牢固,物价走势还存在反弹的可能.

中国12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,为2010年9月以来最低水平;去年全年CPI同比则上涨5.4%,超出年初设定的4%目标.[ID:nCN1333970]

中国国家统计局将於周二(17日)公布2011年度国民经济指标,据路透综合22家机构预测中值结果显示,中国去年第四季GDP增速将放缓至8.7%.之前第三季度为9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.[ID:nCN1321558]

**经济平稳发展有利条件仍多**

马建堂指出,2011年在欧洲主权债务危机不断发酵、世界经济复苏步履艰难、主要经济体经济持续萎靡不振的大背景下,中国经济保持9%左右的增速来之不易.

展望2012年,中国经济发展的基本面没有发生根本变化,保持经济平稳较快发展仍有较多有利条件.工业化和城市化的快速推进,将激发投资和消费需求增长,对经济产生持续的拉动作用.

马建堂指出,从短期看中国内需增长仍然稳健,加上地方政府投资积极性仍会较高,固定资产投资有望继续保持较快增长.

从调控手段看,财政政策和货币政策仍有一定空间.近年中国财政赤字占GDP的比重都在3%以内,国债余额占GDP的比重都在20%以内,远低於国际警戒线;随着物价调控成效日益显现,稳健货币政策操作的空间也有所增加.

不过他也指出,从中长期看,制约中国经济稳定快速增长的矛盾和问题还很突出.一方面,物价上涨的中长期压力仍然不容忽视,随着工业化和城市化的持续推进,当前中国已经进入长期性价格上涨压力凸显的发展阶段,劳动力、土地、资源、环境等要素成本上升压力将是长期的、刚性的.

同时,国际市场流动性过剩依然突出,经济复苏缓慢使发达国家可能长期维持量化宽松货币政策,输入性通胀压力依然较大.(完)