《外汇动态》空头回补提振美元/菲律宾披索,市场仍偏空

0221GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP上升,受投资者空头回补提振,一些市场人士预料该货币对进一步走高,因市场仍偏空.

"我仍青睐逢低买入,因促使投资者避险的因素仍在,"一家欧系银行驻马尼拉交易员指出,并称美元/披索有望上攻至44.20和44.40.(完)