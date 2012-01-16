版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 10:39 BJT

《外汇动态》空头回补提振美元/菲律宾披索,市场仍偏空

0221GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP上升,受投资者空头回补提振,一些市场人士预料该货币对进一步走高,因市场仍偏空.

美元兑菲律宾披索升0.4%,至43.95.

"我仍青睐逢低买入,因促使投资者避险的因素仍在,"一家欧系银行驻马尼拉交易员指出,并称美元/披索有望上攻至44.20和44.40.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐