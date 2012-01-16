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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 10:37 BJT

〔东京汇市〕欧元/日圆跌至11年新低,因标普调降欧元区国家评等

* 欧元兑日圆触及11年低点

* 欧元兑美元接近2010年8月以来低位

* 市场瞩目其他评级机构动向和希腊债务互换谈判进展

* 据称欧元在1.2600美元和97.00日圆附近挂有停止单

路透新加坡1月16日电---欧元兑日圆周一触及11年新低,且後市料继续承压,因评级机构标债普尔上周末大规模调降了包括法国在内的欧元区多个国家债信评级.

评级下调,正赶上希腊与民间债权人有关新债换旧债的谈判破裂,带来希腊无序违约的风险.市场还担心欧洲金融稳定机构(EFSF)可能失去标普给予的AAA评级.

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