〔东京汇市〕欧元/日圆跌至11年新低,因标普调降欧元区国家评等

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
* 欧元兑日圆触及11年低点
* 欧元兑美元接近2010年8月以来低位
* 市场瞩目其他评级机构动向和希腊债务互换谈判进展
* 据称欧元在1.2600美元和97.00日圆附近挂有停止单
路透新加坡1月16日电---欧元兑日圆周一触及11年新低,且後市料继续承压,因评级机构标债普尔上周末大规模调降了包括法国在内的欧元区多个国家债信评级.
评级下调,正赶上希腊与民间债权人有关新债换旧债的谈判破裂,带来希腊无序违约的风险.市场还担心欧洲金融稳定机构(EFSF)可能失去标普给予的AAA评级.
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。