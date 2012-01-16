〔中国汇市〕人民币兑美元下跌,标普下调欧元区九国评级激发美元走强

* 人民币兑美元早盘下跌

* 标普下调欧元区九国评级,激发美元走强

* 春节前,汇价可能在6.31-6.33内区间震荡

路透上海1月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘下跌.标准普尔下调包括法国在内的欧元区九国评级,激发美元走强,人民币中间价亦顺势低开逾百点.预计农历春节前,即期汇价大幅走高动力不足,可能在6.31-6.33区间震荡.

"欧洲这个问题一天得不到根本的解决,欧元可能就会一直承压下去.短期内也看不到到头的迹象,"上海一银行交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3306元,上日为6.3201元.北京时间上午12:05,人民币兑美元即期报6.3145元,上日尾盘报6.3066元.

上述交易员并表示,不论是已公布的数据,还是去年年底银行间市场屡次出现的人民币"跌停",均显示出外汇资金的流出.部分国外资金被抽调回流本国救急,对人民币造成压力.但此举并不一定就是主动看空人民币,更多表现为被动流出.

据报导,国家外管局局长易纲日前指出,当前外汇收支的运行态势可能延续一段时间,2012年全年外汇资金总体保持净流入,但流入总量将大大低於过去几年的平均水平.[ID:nCN1338692]

此外,他认为,作为中国举足轻重的贸易夥伴,欧洲的需求一直得不到实质性的提振,中国的出口形势必然更严峻,这也对人民币升势亦形成打压.

新华社引述国家发改委副主任张晓强表示,今年中国出口形势比较严峻,初步确定的外贸进出口预期目标为增长10%左右.[ID:nCN1338286]

中国去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.[ID:nCN1336344]

欧元兑日圆周一东京汇市时段触及11年新低,且後市料继续承压,因评级机构标债普尔上周末大规模调降了包括法国在内的欧元区多个国家债信评级.[FRX/CN]

正如市场广泛预期,标准普尔宣布下调法国,西班牙,意大利和奥地利等欧元区国家的评等,不过,维持德国AAA及展望为稳定的评级.[CMN-AAA]

离岸市场上,北京时间12:07,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3080/70元,上日尾盘报6.3040元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3155/85,上日尾盘为6.3030元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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