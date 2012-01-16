《交易视点》中国周期性行业债暂停上市风险加大,宜投资高等级债--中金

路透北京1月16日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报指出，经济下滑和信用环境恶化背景下，周期性行业债券因亏损而暂停上市的风险加大；负面评级行动也显着增多，建议投资者应以AAA级和AA+级品种配置为主。

**周期性行业债券因亏损而暂停上市的风险加大**

近期重庆钢铁发布业绩预亏公告，引发公司债大幅下跌。重钢亏损除行业因素外，与厂房搬迁的个案因素也有关。除盈利恶化外，公司现金流也出现了明显恶化，短期债务大幅上升，我们将主体评分由4下调至4-。不过该债券由重庆渝富担保，最终违约风险不大。

但是，交易所债券如果发行人连续两年亏损就会暂停上市，面临较大的估值风险，尤其在经济下滑和信用环境恶化的背景下，周期性行业更容易出现亏损，如与房地产和基建投资放缓背景相关的建筑建材、基建设施、钢铁、工程机械、商用车、家电以及与出口下滑相关的贸易、纺织、电子等。

在总计263家有可比口径数据的发行人中，归属於母公司净利润同比下降的达到95家。

其中，最新财报归属於母公司净利润亏损的发行人有27家，主要集中在电力、房地产、城投等行业，一部分是已经连续两年亏损暂停上市的债券，如大唐、广纸、铁通等，将面临退市风险；许继是10年亏损而11年最新财报继续亏损，有暂停上市风险；其他均为11年开始亏损，暂无暂停上市风险，但这些发行人如後续盈利恶化的趋势不能扭转，市场对其暂停上市的担忧将加大，也可能影响债券流动性和估值。

**高等级注重信用利差安全边际，低等级违约和估值风险继续加大**

伴随着银行不良贷款开始进入上升周期，我们认为信用分化仍将是今年的主要特征，投资者应以AAA级和AA+级品种配置为主。

高等级品种的信用利差尽管仍有下降的空间，但我们认为在上半年还难以回落至历史中位数以下，因为目前信用债收益率已显着低於贷款基准利率，在没有降息前，企业发债替换贷款的需求依然很强，潜在供给压力仍较大，所以应优先配置信用利差安全边际高的期限和评级。

建议加大对AA+评级中评分3-以上的中票以及收益率5-6%的短融的配置力度。

AA级及其以下品种违约风险和估值风险仍较高，整体建议低配并在反弹中择机减持其中资质相对较差、有评级下调风险的个券。

目前低评级发行人的债券收益率并没有明显低於贷款利率，但年初以来供给却呈现上升的趋势，显示其仍难以获得银行的流动性支持，银行已开始产生惜贷情绪。

需要说明的是，低评级发行人的贷款大多以抵押贷款或保证贷款为主，在不能提供足额资产抵押时，银行收紧授信是非常正常的，而债券发行是不需要增信的，这也是为什麽即使利率高低评级发行人发债冲动依然不减的原因。

**新券配置建议**

上周新发短融中AAA级个券评级真实，是近期少有的高信用资质品种，且单支发行量大，建议投资者积极配置；AA+级中国投集和深燃气达到投资级，也有较好的配置价值；AA级资质偏弱，其中部分个券相对AA-级没有明显优势，如AA-红狮、东明和瑞水泥反而相对价值比较突出。

上周新发中票中，5-7年期品种资质相对较好，除陕汽外，评分均达到同评级发行人平均水平，建议投资者优先选择AAA级招商局和AA+级的三支新券；5年期AA浮息云铝持有期回报超过同评级固息品种可能性较高，不过4的评分未达到投资级，有一定风险承受能力的投资者可以配置；3年期都是AA和AA-评级，而且评分在同评级中也不占优，相对价值一般。

上周新发企业债中，非城投的甘农垦债虽然主体资质稍弱，但担保後实际违约风险不高，定价对主体资质补偿充分且有交易所回购优势，配置价值较为突出。中石油企业债配置价值和交易价值都很突出，而且在超AAA债券中具有明显的相对优势，建议增持。

**评级调整：负面评级行动明显增多**

去年年底以来的三周内共有9次负面评级行动，其中10中关村集合债被下调评级的一家发行人实际已丧失偿还全部债务的能力，申请担保人履行担保责任，体现出低评级企业再融资压力加大，信用债市场违约风险和事件风险进一步提升。

同期评级公司还公告了10次正面评级行动，我们认为武经发在合并范围改变後基本面情况改善相对比较明显，评分由4-上调至4，其他发行人维持原评分不变。(完)

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