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市场报道 | 2012年 1月 16日 星期一 10:51 BJT

《外汇动态》欧元/美元期权障碍在1.26,欧元普遍承压

0228GMT---东京多位交易员称,欧元/美元的一处期权障碍在1.2600,可能在目前支撑该货币对.在略高於该水平上方有买盘,该水平下方挂有止损卖单.

欧元/美元EUR=一度跌至日低1.2626,仅比17个月低点1.2624高出2个点子,欧元随後反弹,最新报1.2641.

交易员称,日本大型蓝筹公司挂出大量美元/日圆卖单後,欧元普遍承压.欧元/日圆EURJPY=跌落至97.20,略高於97.00下方的大规模停止单.

美元/日圆JPY=报76.83.(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

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