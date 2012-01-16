《外汇动态》欧元/美元期权障碍在1.26,欧元普遍承压

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
0228GMT---东京多位交易员称,欧元/美元的一处期权障碍在1.2600,可能在目前支撑该货币对.在略高於该水平上方有买盘,该水平下方挂有止损卖单.
欧元/美元EUR=一度跌至日低1.2626,仅比17个月低点1.2624高出2个点子,欧元随後反弹,最新报1.2641.
交易员称,日本大型蓝筹公司挂出大量美元/日圆卖单後,欧元普遍承压.欧元/日圆EURJPY=跌落至97.20,略高於97.00下方的大规模停止单.
美元/日圆JPY=报76.83.(完)
--编译 肖群英;审校 丁琦
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路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。
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