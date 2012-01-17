(重发)《全球主要国家债券发行预告》--1月17日-1月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以调整格式)
路透1月17日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外,时间均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
1/17 0130 日本 30年期公债
1/17 0120 日本 一年期贴现国库券
1/17 0940 西班牙 40-50亿欧元 12个月期和18个月期公债
1/17 1630 美国 13周期国库券
1/17 1630 美国 26周期国库券
1/17 加拿大 65亿加元 98天期国库券,2012/4/26到期
1/17 加拿大 25亿加元 182天期国库券,2012/7/19到期
1/17 加拿大 25亿加元 364天期国库券,2013/1/17到期
1/17 希腊 12.5亿欧元 三个月期国库券
1/18 0120 日本 三个月期贴现国库券
1/18 0700 德国 40亿欧元 票息0.25%两年期公债,2013/12/13到期
1/18 葡萄牙 20-25亿欧元 (三个月期国库券,2012/4/20到期;
六个月期国库券,2012/7/20到期;
和11个月期国库券,2012/12/21到期)
1/18 1630 美国 四周期国库券
1/19 0130 日本 五年期公债
1/19 西班牙 35-45亿欧元 票息4.25%公债,2016/10/31到期
1/19 西班牙 票息4.6%公债,2019/7/30到期
1/19 西班牙 票息5.85%公债,2022/1/31到期
1/19 0950 法国 65-80亿欧元 (票息3.0%两年期BTAN公债,2014/7/12到期;
票息2.0%三年期BTAN公债,2015/7/12到期;
票息2.5%四年期BTAN公债,2016/7/25到期)
1/19 1050 法国 10-15亿欧元 (票息0.45%四年期BTANi债券,2016/7/25到期;
票息1.1%的10年期OATei债券,2022/7/25到期;
票息1.8%的30年期OATei债券,2022/7/25到期)
1/19 1800 美国 10年期通胀保值债券(TIPS)
1/19 英国 40亿英镑 票息4.00%公债(2016年到期)
1/20 0120 日本 约两个月期贴现国库券
1/20 英国 国库券
1/23 1350 法国 BTF国库券
1/23 0700 德国 30亿欧元 12个月期Bubill债券,2013/1/23到期
1/23 1630 美国 13周期国库券
1/23 1630 美国 26周期国库券
1/24 西班牙 三个月期和六个月期国库券
1/24 1630 美国 四周期国库券
1/24 1800 美国 两年期公债
1/24 英国 票息3.75%的2052年到期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。