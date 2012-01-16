〔美国个股〕美银曾对美联储表示若需紧急筹资,将出售部分分支--消息

路透1月13日电---一位知情消息人士透露,美国银行(BAC.N)去年6月曾对美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员表示,如果有紧急筹资的必要,将会出售部分国内分支.

除上述提议外,还有其它一系列解决办法呈报美联储,其中包括发行美林业务的追踪股票.该消息人士称,美银提议出售分支并不表示他们很想这样做或者很可能这麽做.

美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)一直面临筹资的压力,以便吸收抵押贷款相关损失,并达到国际新准则的要求.美银曾在金融危机期间接受美国政府援助.(完)