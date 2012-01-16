〔美国个股〕美银曾对美联储表示若需紧急筹资,将出售部分分支--消息

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透1月13日电---一位知情消息人士透露,美国银行(BAC.N)去年6月曾对美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员表示,如果有紧急筹资的必要,将会出售部分国内分支.
除上述提议外,还有其它一系列解决办法呈报美联储,其中包括发行美林业务的追踪股票.该消息人士称,美银提议出售分支并不表示他们很想这样做或者很可能这麽做.
美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)一直面临筹资的压力,以便吸收抵押贷款相关损失,并达到国际新准则的要求.美银曾在金融危机期间接受美国政府援助.(完)
--编译 白云;审校 郑茵
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。
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