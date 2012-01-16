〔路透专访〕若德国等担保国扩大金融支持,EFSF可以保住AAA评级--标普

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透纽约1月13日电---评级机构标准普尔表示,周五法国和奥地利债信评级遭调降後,如果德国和其他三个最高评级的国家扩大金融支援,则欧洲救助基金可能会保住AAA评级.
"如果其他国家做出更多承诺,那麽欧洲金融稳定机构(EFSF)料将保持AAA评级."标准普尔主权债信评级委员会主席John Chambers在一次采访中对Reuters Insider表示.
德国、荷兰、卢森堡和芬兰为欧洲金融稳定机构AAA债信评级提供担保.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。
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