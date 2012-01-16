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货币新闻 | 2012年 1月 16日 星期一 10:54 BJT

〔路透专访〕若德国等担保国扩大金融支持,EFSF可以保住AAA评级--标普

路透纽约1月13日电---评级机构标准普尔表示,周五法国和奥地利债信评级遭调降後,如果德国和其他三个最高评级的国家扩大金融支援,则欧洲救助基金可能会保住AAA评级.

"如果其他国家做出更多承诺,那麽欧洲金融稳定机构(EFSF)料将保持AAA评级."标准普尔主权债信评级委员会主席John Chambers在一次采访中对Reuters Insider表示.

德国、荷兰、卢森堡和芬兰为欧洲金融稳定机构AAA债信评级提供担保.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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