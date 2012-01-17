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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 10:04 BJT

〔中国数据〕四季度GDP同比增长8.9%,去年全年GDP同比增9.2%--统计局

路透北京1月17日电---中国国家统计局周二公布,2011年度中国国内生产总值(GDP)同比增长9.2%,其中,第四季度GDP同比增幅在8.9%,环比增长2.0%.

此前路透访问22位分析师预计,四季度GDP同比增长8.7%.[ID:nCN1331454]

统计局并公布,2011年度,中国社会消费品零售总额同比增长17.1%,规模以上工业增加值同比增长13.9%.(完)

欲浏览去年12月数据,请点选[ID:nCN1339734]

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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