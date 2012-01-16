〔路透调查〕美国房价今年料仍低迷,明年或微增1.5%

* 美国房价2012年料仍低迷

* 2013年房价料仅涨1.5%

* 分析师对政府是否会刺激楼市的看法分歧

* 止赎房屋今年或减少

路透纽约1月13日电---路透调查显示美国房价今年将连续第五年下滑,2013年将开始微弱复苏.调查还显示,分析师对政府是否会采取新举措刺激楼市的看法分歧.

对23位分析师的调查结果显示,标普/Case-Shiller房价指数2012年持平,去年11月时的预估中值为下降0.3%.

许多分析师称,楼市复苏是美国经济强劲复苏的关键必要条件.

2013年房价料微增1.5%,对那些数百万资不抵债的美国人来说,这样的涨幅几乎起不到安慰作用.

"我认为我们将看到楼市企稳,但不幸的是,是在底部企稳,"FTN

Financial分析师Lindsey Piegza表示.

美国房屋均价目前与九年前水准相当,10月以来的数据显示,房价仍在加速下降.

大量待售房屋仍令楼市承压.20位受访者中有15位表示,今年月止赎案应会下降,五位认为直到2013年才会下降.

对於奥巴马政府是否会采取新计划,通过政府运作抵押贷款公司房利美和房贷美来支撑楼市,持肯定与否定两种意见的受访者各占一半,均为14位.

美联储在上周递交给议员的一份文件中称,房利美和房贷美可以在稳定楼市中发挥更大作用.(完)