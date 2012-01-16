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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 10:57 BJT

〔表格〕1月13日止当周外资买超台湾股票--野村

路透1月16日电---以下是1月13日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 628 2,381 3,670 1,816 (14,372)

印度 285 184 250 255 230

印尼 16 360 1,153 269 1,274

日本 -- (1,278) (4,766) 1,121 21,712

韩国 (24) 324 (780) 412 (7,341)

菲律宾 129 627 1,153 179 1,327

台湾 304 770 1,262 712 (9,680)

泰国 (83) 117 632 (12) (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 梁睿雪; 审校 郑茵

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