〔表格〕1月13日止当周外资买超台湾股票--野村

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透1月16日电---以下是1月13日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 12周 年内迄今 2010年
日本外亚洲市场 628 2,381 3,670 1,816 (14,372)
印度 285 184 250 255 230
印尼 16 360 1,153 269 1,274
日本 -- (1,278) (4,766) 1,121 21,712
韩国 (24) 324 (780) 412 (7,341)
菲律宾 129 627 1,153 179 1,327
台湾 304 770 1,262 712 (9,680)
泰国 (83) 117 632 (12) (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 郑茵
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
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