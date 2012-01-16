韩国已公布经济指标--2012/1/16

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.8%-@-r +0.9%-@-r 1月25日 --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +4.2% +4.2% 1月31日 --
工业生产(m/m) 11月 -0.4%-@ -0.6%-@ 1月30日 --
失业率 12月 3.1%-@ 3.1%-@ -- --
贸易收支(亿美元) 12月 顺差34-r 顺差35-r -- --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 洪曦
经济指标预测或公布日程
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中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
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