〔中国数据〕四季度GDP继续回落,难言触底期待政策面愈加放宽(更新版)

* 四季度GDP增幅8.9%,连续第四个季度回落

* 去年全年GDP扩张9.2%

* 判断经济是否触底还为时尚早,一季度料续放缓

* 未来以降存准等形式的宽松愈加可期

路透北京1月17日电---中国经济如预期降温,四季度GDP连续第四个季度回落.但整体来看,投资和消费等领域依然偏乐观,经济软着陆的迹象进一步显现.

但目前判断经济是否触底还为时尚早.考虑到全球需求萎靡,而国内通胀压力缓解,外汇占款持续下降,预计未来以降低存准等形式的政策放宽愈加可期.

"季度GDP增幅继续放缓在预期之中,而且8.9%的增幅应该说优於预期."国开证券宏观经济分析师杜征征称.

他预计,今年一季度经济增速还将继续回落到8.6%-8.7%的水平,之後有望止跌回升.全年GDP或在9%上下.

浙商证券宏观经济分析师郭磊也称,整个数据还是偏乐观的,经济软着陆迹象进一步明显.预计二季度初开始经济将企稳走平.

中国国家统计局稍早公布,四季度GDPCNGDP=ECI同比增长8.9%,略高於路透调查中值8.7%,但不及三季度的成长9.1%.去年去年GDP增幅则为9.2%,低於2010年时的扩张10.4%.[ID:nCN1339356]

2011年全年社会消费品零售总额同比增长17.1%,规模以上工业增加值同比增长13.9%,均低於2010年的增长18.4%和15.7%;但固定资产投资同比增幅达23.8%,追平2010年水准,2009年时为增长30.1%.

此前中国政府已经表达出对今年经济增长的忧虑.国务院总理温家宝称,2012年已明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调;经济增速将面临下行压力,从全国来说,一季度可能比较困难.

杜征征预计,今年全年将下调法定存款准备金率3-4次,全年利率水平不变.

国海证券宏观经济分析师邹璐亦指出,虽然今年不具备大幅放松的基础,但将适度微调,存款准备金率或有三次下调,主要集中於上半年;利率则将保持不变.

此前有分析师预计,央行最早可能在农历春节前再度下调存准.但昨日有消息人士透露,央行已经提前出手,周一先行与数家机构进行了逆回购操作;且周二和周四还将有14天期逆回购操作.

央行如约兑现逆回购为节前紧张资金面减压,令节前再度调降存准的机率降低.稍早有多名业内人士透露,央行今日进行1,690亿元人民币的逆回购操作,14天期逆中标利率为5.47%.[CN/MMTCN]

数据发布後,中国股市沪综指.SSEC起初小跌,旋即掉头上升.北京时间10:53,沪综指最新报2,212.411点,上涨0.28%.

统计局数据并显示,中国去年12月规模以上工业增加值同比增长12.8%,略高於路透调查中值的12.2%;当月社会消费品零售总额同比增长18.1%,亦高於预估的17.2%.

上周统计局公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,增幅创下15个月新低.[ID:nCN1333970](完)