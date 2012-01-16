〔中国货币市场〕回购利率跳涨,逆回购需求启动申报尚未利好紧张资金面

路透北京1月16日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘跳涨.今天是存款准备金清算日,虽有本月上旬末与上月末存款差额退款,但也有中小机构保证金存款准备金的补缴,另有春节长假现金提款和财政存款上缴冲击,资金拆入难度很大.

交易员并表示,虽然央行启动逆回购需求申报,但尚难定论,对市场流动性的利好目前还没有显现.

"上午资金面偏紧.是有(存款)准备金退款,但也有补缴呀;再加上提现和财政存款的影响,资金面应该是净抽走,所以会显得比较紧." 北京一国有银行交易员说,"逆回购只是给了一与央行沟通的渠道,放不放,还不知道呢."

上海一大型银行交易员亦表示,确有逆回购需求申报,但操作与否及量级尚难确认,资金拆入难度依然很大.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.本月5日,因商业银行在此前年末时点时普遍突击拉存款以应对各种考核,机构补缴准备金较多,市场普遍预计,今日清算时会有相当数量的退款.

央行去年三季度时将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行分批次、分比例上缴,其中中小金融机构今日将缴纳基数从60%上调至80%.

中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[ID:nCN1339172]今年春节假期为1月22日-1月28日.

此外,国家外管局局长易纲日前指出,当前外汇收支的运行态势可能延续一段时间,2012年全年外汇资金总体保持净流入,但流入总量将大大低於过去几年的平均水平.[ID:nCN1338692]对此,市场人士表示,该判断符合市场预期;外汇占款对资金面的影响,仍待边走边看.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 5.4840 4.6771 +80.69 1,130.33

七天CN7DRP=CFXS 5.6986 4.8975 +80.11 22.39

14天CN14DRP=CFXS 6.3985 6.1147 +28.38 79.08

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 5.4534 4.6472 +80.62 227.83

七天CHICNY7D=CFXS 0.0000 4.9129 -491.29 0.00

=============================================================================== (完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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