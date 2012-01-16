《热点透视》摩根大通理应被投资者更加看好

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie; 编译 郑茵

路透纽约1月13日电---投资者理应对摩根大通(JPM.N)更加看好一些.诚然,该银行第四季业绩确实说不上有多好,但总体来说状况相当稳健.而且目前股价徘徊在相当於账面价值四分之三的水准,投资者也许应该克服恐惧勇敢出击了.

投资者踌躇不前或许可以理解.欧洲问题仍在发酵,一系列行业新规尚待明确,很难说有什麽银行股值得抢购.截至12月的三个月中,摩根大通的有形股本回报率为11%,而这只不过是依靠21%的低税率,没有太多值得大书特书的地方.

然而,作为美国以资产计最大的银行,摩根大通将继续削减贷款损失并从储备中释放出更多资金.其放贷亦有增加,且增速略高於行业平均水准.在今年3月美联储实施的压力测试後,该行有可能提高派息,并增加股票回购.

摩根大通执行长迪蒙甚至控制薪资.当业务表现较好时,该行也只是给员工留出更多利润,或者像零售银行那样增加员工招聘.该行甚至在营收持平而利润只是小幅增长的情况下,通过削减银行家薪酬向股东多发放了将近10亿美元.银行家薪酬比2010年减少9%.

此外,摩根大通的利润率通常要高於资金成本.就算根据巴塞尔III协定,其普通股占风险加权资产的比重提高至9.5%,亦不会产生什麽影响.在其它条件不变的前提下,该行合格权益资本需要再提高250亿美元便可达标.回报率若要达到15%,每年获利应为225亿美元,比去年市况低迷时仅高出35亿美元.仅靠抵押贷款损失的减少应该就能达成.

然而,股东不准备相信这些预估数字,而是要眼见为实.也许美联储的压力测试结果能够让投资者下定决心.但这对於迪蒙来说则是亦喜亦忧的事情.如果测试结果让投资者看多後市,那麽股票回购的代价将大大增加.(完)