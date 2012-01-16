〔路透专访〕洲际交易所寻觅并购机会强化结算业务--执行长

路透新加坡1月13日电---洲际交易所(ICE)(ICE.N) 董事长兼执行长Jeffrey Sprecher周五表示,洲际交易所正寻求透过收购来扩大结算业务的市场份额,并称伦敦金属交易所(LME)可能会给ICE增添价值.

Jeffrey Sprecher没有证实ICE正在竞购世界最大的金属交易所LME.ICE被视为是LME的一个可能买家.

他在新加坡举行的汤森路透亚洲石油业午餐会间隙接受路透采访时称,"我在考虑每个机会,我们没有漏掉任何一个可以考虑的机会."

"LME已建立起庞大的分支网络,是亚洲经济成长的受益者之一.该公司可能会带来价值."

ICE已大举投资建立结算业务,收购LME或会扩大该公司在另一大宗商品市场的布局.ICE的主要产品包括布兰特原油和汽油期货合约.

"我们认为,(结算业务)是交易所能为顾客提供最大价值的领域,就其能够适用於其它资产类别这一点而言,我们是有兴趣的."

当LME表示至少有10家竞购方与其接触过时,并未公开竞购方身份.消息人士对路透表示,这些求购方可能包括芝加哥商业交易所(CME)(CME.O),ICE和英国ICAPICAP.L.

ICE与Nasdaq去年4月拟斥资113亿美元竞购纽约证交所(NYSE),以阻止NYSE与德国德意志交易所(DB1Gn.DE)合并.一个月後,ICE与Nasdaq撤回收购NYSE的提案,因美国司法部以反垄断为由否决这一交易.

Sprecher表示,这反映出自2008年雷曼兄弟倒闭以来,全球监管机构都加强了市场监管.

他称,"要完成这类(交易所并购)交易,必须关注终端用户,而非纯粹追求股东价值,因此我们必须找到一个平衡."

Sprecher预计,由於监管机构愈发要求店头交易活动更加透明,未来几年结算业务增长将带动营收上升,但因监管更严格,预计该业务也将变得更加复杂.他拒绝就结算业务带动营收成长给出任何数据.(完)