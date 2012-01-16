《热点透视》投行奖金缩水,但公司股东受创程度犹有过之

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Margaret Doyle; 编译 梁睿雪

路透伦敦1月13日电---今年1月,投资银行人士可能觉得很委屈.但公司股东感觉可能更糟糕.今年投行表现不佳,将令奖金缩水,但整体薪酬的降幅或许还比不上营收萎缩速度.基於投行的股东权益报酬率(ROE)低得可怜,股东势必会要求在缩水的利润里,分得更大比例.

一些投行新发奖金规模可能是2010年的一半.但摩根大通分析师表示,算上薪水以及先前几年的递延奖金,整体的投行薪酬水准可能只有减少5.4%.这只是营收预估降幅的一半.因此,2011年薪酬支付相对於营收的比例,将升至46%,高於上年的42%.从金融危机以来,这个比例原本一直呈现下滑.

投行整体的总和表现,掩盖了个别公司的巨大差异.摩根士丹利(MS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)和巴克莱资本表现料将好於同业,小幅削减薪资的做法还比较说得过去.摩根大通(JPM.N)甚至达到与行业整体趋势背道而驰:尽管投行部门营收持平,但整体薪酬支出占比仍然小幅下跌,即使扣除掉2010年英国奖金税的一次性支出因素亦然.

金融危机後的监管规范,要求投行业者将奖金中一大部分推迟到未来几年发放,这也令业者大受束缚.例如,递延奖金在瑞银集团(UBS)UBSN.VX第三季的变动薪给占了60%.

在股东权益报酬率动辄20%以上的景气大好时期,投资者或许容忍了巨额奖金的做法.但他们的耐心已经接近极限.目前大部分投行股价比净值还要少30%--这意味着投资者并不预期报酬率会高於股本成本.

部分股东已经开始呼吁作出改变--英国保险协会(Association of British Insurers)已经要求五家英国银行削减薪资,以确保达到像样的股东权益报酬率.除非投行景气好转,否则这波奖金缩水趋势还有得走.(完)